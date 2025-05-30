تامر حسني يطرح أحدث أغانيه حبيبي تقلان (فيديو)

طرح النجم تامر حسني الجمهور، أحدث أغانيه “حبيبي تقلان”، من ألبومه الجديد لينا معاد، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ألبوم تامر حسني الجديد

وقال تامر حسني عن ألبومه الجديد "لينا معاد": إن أغانيه تم تصويرها بطريقة جديدة وهي على حسب مود الأغنية نفسها، مشيرا إلى أن كل أغنية تم تصويرها في أكثر من لوكيشن لتكون الأغاني ‏Mood Music Video.

وكان الفنان تامر حسني، قد نجح في السيطرة على تريند اليوتيوب طوال الأسبوع الماضي، وذلك بأغنية “ملكة جمال الكون”، الذي شارك في غنائها مع مؤدي الراب السوري الشامي.

وحققت أغنية “ملكة جمال الكون”، ما يقرب من 11 مليون مشاهدة، في أقل من 5 أيام بعد طرحها عبر منصة اليوتيوب.

أما أغنية “المقص”، الذي شارك في غنائها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي"، الذي شارك في غنائها بفيلم ريستارت، وصلت مشاهدتها لـ 9 ملايين ونصف مشاهدة في أقل من أسبوع واحد.

على جانب آخر سافر الفنان تامر حسني إلى الإمارات، استعدادًا لإحياء حفله مع المطرب الشامي مؤدي الراب السوري على مسرح أرينا دبي، وذلك يوم 31 مايو.

حفل تامر حسني مع الشامي

وسافر أبطال فيلم ريستارت مع تامر حسني على طائرة خاصة من أجل حضور الحفل ورافقه في الرحلة محمد ثروت وعصام السقا وباسم سمرة.

ومن المقرر أن يكشف تامر حسني صلة القرابة بينه وبين المطرب الشامي، حيث إنه أكد في لقاء تلفزيوني بأنه اكتشف أن المطرب الشامي تجمعه صلة قرابة به من ناحية والدته.

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