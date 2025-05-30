بقميص المنتخب المصري، آدم بورت يتجول بشوارع القاهرة ويلعب الطاولة على المقاهي (صور)

حرص الدي جي الألماني آدم بورت، على التجول في الشوارع المصرية، وذلك قبل حفله المنتظر بالعاصمة الإدارية.

حفل الدي جي أدم بورت في مصر

وقام “بورت” بالتعرف على الهوايات المفضلة لدى المصريين، حيث إنه لعب طاولة، وكان مرتديا تيشرت المنتخب الوطني، وحرص على التقاط الصور التذكارية برفقة الجمهور.

وشارك آدم بورت الجمهور، بـ “ستوري” على حسابه الشخصي عبر “إنستجرام” من صورة تذكرة حفلة الليلة بالعاصمة الإدارية وكتب بالعربية “أشوفكم بليل”.

الدي جي الألماني آدم بورت ولد عام 1979، ودرس عددا من الأشكال الموسيقية ومنها موسيقى الهيب هوب ثم نجح في موسيقى الدي جي وله العديد من الأسطوانات ومنها “أنت بأمان” و"أرسال العودة" كما أنه لديه أيضا أسطوانات ريمكسات مطولة تجاوزا الـ 10 أسطوانات.

كما قدم “بورت” أيضا عددا من موسيقى الأغاني المنفردة ومنها “الكيمياء”، “سالي” أحبك" وغيرهم.

كما شارك الألماني آدم بورت أيضا في وقت سابق حفلا غنائيا في مصر مع الهضبة عمرو دياب.

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