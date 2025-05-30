الجمعة 30 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عمرو دياب يعود للتلحين في ألبومه الجديد

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد  الهضبة عمرو دياب، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى، بعد موسم عيد الأضحى 2025.

ألبوم عمرو دياب الجديد

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من صناع المزيكا ومنهم تامر حسين وعزيز الشافعي ومحمد يحيي والموسيقار عادل حقي.

وفي مفاجأة للجمهور، يقدم الهضبة عمرو دياب من ألحانه وكلمات الشاعر بهاء الدين محمد الذي قدمه مع العديد من النجاحات في مسيرته ومن أبرزهم؛ يدق الباب، تنسى واحدة، لو عشقاني، أديني رجعتلك، وهي عاملة إيه دلوقت.

حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية 

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

واحتشد الآلاف في الجامعة الأمريكية قبل الحفل بساعات في انتظار الهضبة على أنغام الموسيقى التي ملأت أرجاء المكان، ووقف جمهور عمرو دياب يردد أغانيه قبل صعوده خشبة المسرح الضخم.

وفي تمام العاشرة والنصف مساء عرضت شاشات المسرح فيديو وثائقيا قصيرا يلخص مشوار عمرو دياب والذي تفاعل معه الجمهور بشدة وردد الأغاني التي عرضها، لينطلق بعدها صوت الهضبة وهو يغني يا أنا يا لأ مع صعوده على المسرح.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه منها: بحبه أنت، ده لو أنساب، تملي معاك، أنت الحظ، مبتغيبش.

وواصل الهضبة إمتاع جمهوره عندما قدم فاصلا من أغانيه القديمة مثل كان طيب، أيام وبنعيشها، وخلصت فيك كل الكلام، وفاجأ جمهوره بغناء أغنية بعد الليلالي.

ثم قدم مجموعة من أغانيه المميزة مثل وياه، راجع، ثم ميدلي ضم أغنيات قمرين، نور العين، ليلي نهاري، واختتم حفله بأغنية وغلاوتك التي قدمها في ألبوم عودوني سنة ١٩٩٨. 

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