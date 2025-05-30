الجمعة 30 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أول صور من حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

أمينة خليل واحمد
أمينة خليل واحمد زعتر.فيتو

تحتفل الفنانة أمينة خليل بزفافها اليوم على المصور أحمد زعتر في حفل يجمع أسرتها وأصدقائها المقربين بالوسط الفني.

حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

وأطلت أمينة بفستان زفاف أنيق وكذلك زوجها المصور أحمد زعتر الذي تألق ببدلة تجمع اللونين الأبيض والأسود في جلسة تصوير أولى ضمن احتفالات زفافها وسط الحدائق.

و في سياق آخر، احتفلت الفنانة أمينة خليل بحصولها على جائزة أفضل ممثلة بدراما رمضان، عن دورها في مسلسل “لام شمسية”، حيث كرمت ضمن حفل توزيع جوائز “كأس إنرجي”.

 ونشرت بعدها صورة بدرع التكريم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ووجهت الشكر للجمهور الذي صوت لها للحصول على تلك التكريم.

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