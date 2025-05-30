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ثقافة وفنون

حنان مطاوع عن فترة مرض والدها: كان أول مرة أشوف حد بيخلص قدامي (فيديو)

حنان مطاوع، فيتو
حنان مطاوع، فيتو

قالت الفنانة حنان مطاوع: إنها مرت بظروف صعبة خلال طفولتها التي قضت معظمها في العراق، حيث تعرضت للعديد من المشكلات بسبب حديثها باللهجة المصرية، مما أثر على حياتها.

وأضافت في تصريحاتها: "أنها مرت بفترة صعبة خلال فترة مرض والدها كرم مطاوع، متابعة: كنت أول مرة أشوف حد بيخلص قدامي كان كبيري وعقله يقود أمه، لونه وجسمه وحجمه اختلف، كانت تجربة صعبة ويوم عيد ميلاده جبت له تورته في المستشفى وكان هو شبه امتنع عن الأكل. 

عروض مسرحية عبقرية

وكانت الفنانة حنان مطاوع قد  قالت في وقت سابق إن والدها الفنان الراحل كرم مطاوع، يمثل قيمة فنية كبيرة ويعتبر واحدا من الرواد الحقيقيين في المسرح العربي، وأحدث نهضة مسرحية كبيرة عقب عودته من إيطاليا، وكانت لديه أفكار حديثة ومتطورة. 

وأكدت أن الراحل كان رائد مسرحي وقدم عروض مسرحية عبقرية ما كانتش مشابهة للعروض اللي كانت موجودة في الزمن ده، وعملت طفرة مسرحية مش بس في مصر لأ في الوطن العربي كله".

 

وأوضحت حنان مطاوع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الاعلاميتين منى عبدالغني ومها بهنسي، أن والدها كان نموذجًا متفردًا، قليل الكلام، ولدية القدرة على التعبير عن رأيه بقوة. 

وأضافت: "كان ممكن يمشي عكس التيار لو هو مؤمن بشيء، كان شخص مختلف أوي في قراراته، في أفكاره، في اتجاهاته بشكل عام، سواء اتجاهاته السياسية، الحياتية، الاجتماعية".

 

حب التحليل والتفكير

وأشارت الفنانة حنان مطاوع إلى أن والدها غرس فيها حب التحليل والتفكير النقدي، وترك أثرًا كبيرًا على نظرتها للأعمال الفنية خاصة من حيث فهم الموسيقى، مؤكدة أنها دائمًا تستحضر مبادئه عند اختيار أدوارها الفنية.

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