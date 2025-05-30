آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بمنزلها بعد أزمتهما الأخيرة (صور)

زارت آية سماحة على الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل في منزلها، لتقديم اعتذارها الشخصي عمّا بدر منها، مؤكدة تقديرها واحترامها الكبير لتاريخ مشيرة إسماعيل الفني والإنساني.

وقابلت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل هذه اللفتة بصدر رحب، وقبلت الاعتذار بكل رقي ومحبة يعكسان مكانتها الكبيرة في قلوب الجميع، مؤكدة أن المحبة والاحترام بين الزملاء هي الأساس.

وجاءت الزيارة بمبادرة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، للم الشمل، وبحضور الفنان كريم فهمي كصديق مقرب للفنانة مشيرة اسماعيل.

يذكر أن آية سماحة خضعت لتحقيقات نقابة المهن التمثيلية في واقعة التطاول على الفنانة مشيرة إسماعيل.

وحضرت الفنانة الشابة آية سماحة الجلسة الأولى من التحقيق وذلك بمقر نقابة المهن التمثيلية.

وترأس الجلسة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بحضور الفنانة نهال عنبر والفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد سلامة من مجلس النقابة، وأقرت آية بأنها أخطأت في حق الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل، وأنها تحت أمر النقابة في أي قرار.

وقدمت الفنانة آية سماحة رسالة اعتذار للفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل عقب توجيه الإساءة الكبيرة لها، قبل ساعات من مثولها للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية.

اعتذار آية سماحة لـ مشيرة إسماعيل

وكتبت آية في بيان اعتذارها: أعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل عن هجومي المندفع بشكل متهور وغير مناسب.. أحترم وأقدر الفنانة مشيرة إسماعيل وتاريخها الكبير، ولم أقصد الإساءة إلى شخصها تمامًا".

وتابعت آية: ولكن حدث ذلك بسبب توتري من المشكلة نفسها وتأثري بها وكان غضبي ناتجًا عن حبس بعض الحيوانات المريضة (قطط) التي كانت تتلقى علاجًا بداخل العيادة وعلى الرغم من ذلك تم غلق (تشميع) العيادة مع حبس الحيوانات بالداخل وعدم تمكن أي من الدكاترة الدخول إليهم.. ولكن هذا ليس تبريرًا لما بدر مني ولكن توضيح واعتذار للفنانة مشيرة إسماعيل وعائلتها".

تفاصيل الأزمة

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد أصدر بيانًا صحفيًّا واحتوى على أن نقابة المهن التمثيلية تنظر في إلغاء تصريح عمل آية سماحة اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة، وذلك بناء على تلقي النقابة عدة شكاوى ضد سماحة لتجاوزها في الحديث عن الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس بشكل عام.

وكانت الفنانة مشيرة إسماعيل صرحت في أحد برامج التوك شو بأنها تعاني من تحويل الدور الأرضي من العقار الذي تسكن فيه بحي مصر الجديدة إلى ما وصفته بـ"مستشفى للكلاب".

وأضافت: "الكلاب اللي في المكان حجمها غير طبيعي، الكلب قد البقرة الصغيرة"، موضحة أنها حاولت التواصل مع الجهات المعنية، من رئاسة مجلس الوزراء إلى محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة، ولكن لم تجد استجابة حتى الآن، وتابعت: "احنا في زمن الانضباط، ومينفعش حد يطغى على حقوق غيره".

وخرجت الفنانة آية سماحة عبر حسابها الخاص عبر الفيس بوك، تستنكر ما قامت به الفنانة مشيرة إسماعيل، وكتبت على حسابها: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم؟!

وأضافت آية سماحة في منشورها: "اللي أهم من كده إن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت.. المهم "مشيرة" ما تزعلش مش هي دي المعتزلة المحجبة المتدينة؟ ولا الأخبار دي على واحدة تانية؟".

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