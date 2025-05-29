أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 7 مليارات جنيه.. ارتفاع سعر جرام الذهب.. انخفاض نسبة المدخنين بمصر لـ 14.2%.. الصناعة تطرح 1800 قطعة أرض بـ 20 محافظة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، وعيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب اليوم، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية في ختام حركة تعاملات اليوم الخميس 29 مايو 2025، بنحو 10 جنيهات وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5285 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4625 جنيها.

التصديري للأثاث يبحث خطط المعارض الدولية وإطلاق دليل المصدرين

عقد المجلس التصديري للأثاث، برئاسة المهندس إيهاب درياس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من المبادرات الهادفة إلى تنشيط صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم عبده شولح، فهد مطر، حسين عسل، إسلام خليل، إلى جانب المهندس وليد عبد الحليم، أمين الصندوق، ومؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.

عدد من المعارض الدولية خلال العام الجاري

ناقش الاجتماع دراسة المشاركة في عدد من المعارض الدولية خلال العام الجاري، في أسواق استراتيجية مثل تركيا، دبي، والسعودية، بهدف تعزيز التواجد المصري في هذه الأسواق وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأعرب المجلس عن رغبته في تنفيذ خطط طموحة رغم التحديات المرتبطة بعدم وضوح آلية دعم الأنشطة الترويجية الجديدة، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وأشار إلى أن التحضير للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة يتطلب فترة زمنية لا تقل عن ثمانية أشهر، مما يحد من إمكانية المشاركة الفعلية حتى فبراير 2026 على الأقل.

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل السفير الصيني بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجارية والاستثماري.

في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بالسفير الصيني والوفد المرافق، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في مختلف المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة "يوتونج" الصينية

واستعرض الوزير مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، وفرص الاستثمار الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات سواء الصناعات المعدنية أو الكيماوية أو الدوائية إلى جانب الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتطوير العقاري. وتناول اللقاء عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون بين شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة "يوتونج" الصينية الرائدة في إنتاج الأتوبيسات.

حيث تم إنتاج أتوبيسات "النصر سكاي" بمواصفات عالمية وتم توريدها للعمل لدى عدد من شركات النقل السياحي، فضلا عن مشروعات تعاون أخرى مع الجانب الصيني لإنتاج طرازات متنوعة من المركبات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.

انتخاب الموريتاني ولد التاه رئيسا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية

انتخب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسا جديدا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الخميس، من قبل مجلس محافظي البنك خلال الاجتماعات السنوية المنعقدة بالعاصمة أبيدجان في كوت ديفوار.

رئيس البنك الأفريقي للتنمية الجديد

فوز ولد التاه في سباق رئاسة إحدى أهم المؤسسات المالية في القارة الأفريقية، جاء بعد منافسة مع 4 مرشحين من السنغال وزامبيا وتشاد وجنوب أفريقيا، سيتولى ولد التاه منصبه بتاريخ أول سبتمبر 2025، لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي أكينوومي أديسينا، وفق بلاغ بيان صحفي صادر عن البنك.

مناصب رئيس البنك الأفريقي للتنمية الجديد

سبق لسيدي ولد التاه أن شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2015، كما شغل سابقًا منصب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في موريتانيا.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تتألف من ثلاثة كيانات، وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الاستئماني، وتشمل البلدان المساهمة فيها 54 بلدا من القارة، و27 بلدا خارجها.

وزارة التخطيط وجهاز تنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات بالقطاع غير الرسمي

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.

البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن البرنامج القطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، كما يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأضافت «المشاط»، أن البرنامج يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة وذلك في إطار المحاور الخمس للبرنامج المتمثلة في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025 متأثرا بضعف إنفاق المستهلكين

انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري، متأثرا بضعف إنفاق المستهلكين، وظهور تأثير أكبر للتجارة الخارجية مما كان متوقعًا في التقديرات الأولية.

انكماش الاقتصاد الأمريكي

تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.2% خلال الربع الأول من العام، وفقًا للتقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الخميس، مقارنة بتقدير أولي أشار إلى انكماش نسبته 0.3%، بحسب وكالة بلومبرج.

وارتفع المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وهو إنفاق المستهلكين، بنسبة 1.2% فقط، منخفضا من التقدير الأولي البالغ 1.8%، ليسجل أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من عامين. في المقابل، ساهم صافي الصادرات في خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 نقاط مئوية، وهي نسبة تفوق قليلًا التقديرات الأولية.

"هيئة الاستثمار" تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية في إعادة تدوير المخلفات

نظّمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي، مائدة مستديرة لبحث التعاون المصري الهولندي في مجال إدارة وإعادة تدوير المخلفات، على هامش القمة العالمية للهيدروجين الأخضر التي استضافتها هولندا.

30 شركة ومؤسسة هولندية

شارك في المائدة المستديرة 30 شركة ومؤسسة هولندية مهتمة بالاستثمار في مجال إعادة التدوير والحلول البيئية المستدامة في مصر، بحضور عماد حنا، سفير مصر لدى هولندا، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور كريم شاهين، مستشار المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، وأميرة السعيد، مسؤولة ملف الاستثمارات الهولندية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

نهاية سعيدة، البورصة تربح 7 مليارات جنيه في آخر جلسات مايو

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات مايو 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 32696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 40725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14678 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9506 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12950 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة.

4 فرق مصرية تحصل على جوائز بنهائيات مسابقة هواوي العالمية للتكنولوجيا

حصدت 4 فرق مصرية من الجامعات المصرية جوائز خلال الدورة التاسعة من نهائيات مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024–2025.

تفوق الفرق المصرية

وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 210,000 طالب من أكثر من 80 دولة ومنطقة، تأهل منهم 179 فريقًا من 48 دولة إلى المرحلة النهائية حيث أثبتت الفرق المصرية جدارتها وكفائتها من جديد، متصدرة المجالات الأساسية للمسابقة والتي تشمل: الشبكات، الحوسبة السحابية، الحوسبة، والابتكار، ما يعكس النمو المتسارع في قدرات مصر الرقمية وريادتها في التكنولوجيا والابتكار.

وفاز الفريق المكوّن من عبد الرحمن عبد الناصر وعبد الرحمن عادل البحراوى من جامعة عين شمس، وملك إبراهيم من الجامعة المصرية الروسية، بالمركز الأول في مجال الحوسبة.

الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بيانًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ.

ويتضمن هذا البيان أهم الحقائق الطبية والمؤشرات العالمية والإحصاءات المصرية في هذا الشأن كالتالي:

اولا: أهم مؤشرات التدخين في مصر وفقا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك (2023/2024):

• تبلغ نسبة المدخنين في مصر وفقا للنتائج الأولية لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 14.2% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر (حوالى 10.3 مليون فرد) وهو ما يمثل انخفاضًا في نسبة المدخنين عن المسح السابق (2021 /2022) والتي قدرت بـ 17%.

قفزة 19%، الصادرات الهندسية تسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025

سجلت الصادرات الهندسية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 19%.

وبحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فقد سجل شهر أبريل وحده صادرات بقيمة 474 مليون دولار، مقابل 457 مليون دولار في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.

أهم قطاعات الصناعات الهندسية

وأظهرت البيانات أن عددًا من القطاعات سجلت أداءً قويًّا خلال هذه الفترة، أبرزها: قطاع الكابلات الذي قفزت صادراته بنسبة 27%، وقطاع مكونات السيارات بنسبة 2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 33%. كما حقق قطاع المعادن نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 184%.

كامل الوزير يبحث مع مجلس النواب البيلاروسي التعاون في مجال توطين الصناعات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب البيلاروسي والوفد المرافق له لبحث وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجال الصناعة.

حضر اللقاء سيرجي راخكوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب البيلاروسي، ويوري بانفيلوف، رئيس لجنة الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات بمجلس النواب البيلاروسي، والسفير سيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا في مصر، وممثلو عدد من الشركات البيلاروسية الرائدة في مجالات صناعات السيارات والإطارات والمعدات الزراعية وتخزين الحبوب وإنشاء الصوامع، إلى جانب السفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

الصناعة تطرح 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة

أعلنت وزارة الصناعة عن طرح ما يزيد عن 9 مليون م² أراضي صناعية جديدة مكتملة المرافق من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي 1800 قطعة شاغرة بـ 20 محافظة خلال الفترة من 1 الى 15 يونيو 2025 بمساحات وأنشطة متنوعة، في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، وذلك تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

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