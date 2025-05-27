الثلاثاء 27 مايو 2025
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سياسة

رئيس النواب يطالب بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والصناعية مع بيلاروسيا

وفد بيلاروسيا في
وفد بيلاروسيا في مجلس النواب، فيتو

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية في بيلاروسيا، والوفد المرافق له.

رئيس النواب يستقبل وفد من بيلاروسيا في المجلس 

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حرص مصر على تطوير علاقات الصداقة مع بيلاروسيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين مصر وبيلاروسيا في المجالات الإقتصادية والتجارية والصناعية بما يكفل توطين وزيادة المكون المحلي المصري في صناعة الشاحنات والمُعدات الزراعية البيلاروسية في مصر، وهو ما يتناسب مع العلاقات السياسية المُتميزة بين البلدين الصديقين.

تعزيز فرص الاستثمار النوعية مع بيلاروسيا 

واستعرض رئيس مجلس النواب فرص الاستثمار النوعية التي تحظى بها مصر في ضوء ما تشهده من طفرة نوعية في البنية التحتية، وهو ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات البيلاروسية.

تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وبيلاروسيا 

وخلال اللقاء، تناول رئيس مجلس النواب، سُبل تعزيز التعاون البرلماني المصري البيلاروسي بما يساهم في تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية، مُشيدًا بمستوى التنسيق القائم في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية حيال القضايا محل الاهتمام المُشترك.

من جانبه، أعرب إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية في بيلاروسيا عن عميق امتنانه لتلك الزيارة، والتي ستساهم في تعزيز العلاقات بين بيلاروسيا ومصر.

خلال اللقاء، قدم رئيس مجلس النواب البيلاروسي رسالة خطية من رئيس جمهورية بيلاروسيا، طالبًا نقلها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتعلق بسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
 

كما أبدى رئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، رغبته في تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومواصلة التنسيق والتشاور البرلماني القائم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين الصديقين.

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