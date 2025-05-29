الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بيانًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ.

ويتضمن هذا البيان أهم الحقائق الطبية والمؤشرات العالمية والإحصاءات المصرية في هذا الشأن كالتالي:

اولا: أهم مؤشرات التدخين في مصر وفقا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك (2023/2024):

• تبلغ نسبة المدخنين في مصر وفقا للنتائج الأولية لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 14.2% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر (حوالى 10.3 مليون فرد) وهو ما يمثل انخفاضًا في نسبة المدخنين عن المسح السابق (2021 /2022) والتي قدرت بـ 17%.

• تبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 28.5%، مقابل 0.2٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

• تبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 33.5%، فإذا ما استثنينا أعداد المدخنين من تلك الأسر يصبح لدينا نحو 26مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة من النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد مدخن على الأقل داخل الأسرة.

• أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 19.2% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 18.5% ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 17%، هذه النسب المرتفعة بين تلك الفئات العمرية تشير إلى انعكاسات سلبية على المجتمع وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات تمثل معظم مكون القوة العاملة، ما يجعل الأمر مقلقًا على المستوى الصحي والاقتصادي أيضًا.

• يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر المصرية على التدخين 12.9 ألف جنيه.

• أعلى متوسط إنفاق على التدخين يقع في الشريحة الخامسة وهى الشريحة الأعلى إنفاقًا بوجه عام حيث أن نصيب أسر تلك الشريحة من الإنفاق السنوي على التدخين في المتوسط بلغ 16.2 ألف جنيه.

• أقل متوسط إنفاق على التدخين يقع في الشريحة الأولى وهى شريحة الأسر الأقل انفاقًا بوجه عام فيبلغ متوسط إنفاقها السنوي على التدخين 8.5 ألف جنيه.

• نسبة الإنفاق على التدخين من الإنفاق الكلي بلغت 10.2% للشريحة الأقل إنفاقًا، 10.5% للشريحة الثانية، بينما بلغت تلك النسبة بين الشريحة الأعلى انفاقًا 9.2%، أى أن الإنفاق على التدخين يأخذ نصيبًا أكبر من جملة أنفاق الشرائح الفقيرة عنها فى الشرائح الأعلى.

ثانيا: أهم الحقائق الطبية والمؤشرات العالمية حول التدخين

1- يموت كل عام أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ. وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

2- يشكل تعاطي التبغ عامل خطر للأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي، وأكثر من 20 نوعًا مختلفًا من السرطان.

3- التعرض للدخان غير المباشر (التدخين السلبي) يؤدي إلى نتائج صحية ضارة، يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنويًا.

4- يتنفس ما يقرب من نصف جميع الأطفال هواء ملوثا بدخان التبغ، ويلقى 65 ألف طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين غير المباشر.

5- التدخين أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية يعاني منها الأطفال الرضع مدى الحياة.

6- النيكوتين الإلكترونية - المعروفة عامة باسم (السجائر الإلكترونية) - والتي قد تحتوي أو لا تحتوي على النيكوتين، ضارة جدًا بالصحة وغير آمنة كما يعتقد البعض.

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه وذلك لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضًا حمايتهم من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

وتتبنى منظمة الصحة العالمية هذا العام حملة ترويجية بعنوان " فضح زيف المغريات "، وذلك لكشف الأساليب التي تنتهجها دوائر صناعة التبغ والنيكوتين لإضفاء الجاذبية على منتجاتها الضارة وتسليط الضوء على طرق التلاعب بمظهر منتجات التبغ والنيكوتين وجاذبيتها، مما يحفز جهود خفض الطلب على التبغ ودعم الصحة العامة في الأجل الطويل.

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