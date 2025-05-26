مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط يواصل خطته لتفعيل مستهدفات رؤية مصر 2030

عقدت اللجنة التنفيذية لمركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة اجتماعًا لمتابعة خطة العمل وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمركز، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور صالح محمود إسماعيل مدير المركز، وأعضاء اللجنة التنفيذية.

وفي تصريح للدكتور أحمد المنشاوي، أكد أن جامعة أسيوط تولي أولوية كبيرة لتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وتكريسها في كافة أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.

أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن مركز التنمية المستدامة يمثل أحد الأذرع الأساسية التي تقود جهود الجامعة في دعم قضايا البيئة، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم إلى حرص جامعة أسيوط على ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة كجزء من الهوية المؤسسية من خلال شراكات مثمرة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مشيدًا بدور مركز التنمية المستدامة في تقديم حلول علمية وعملية تسهم في خدمة البيئة والمجتمع.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صالح محمود إسماعيل مدير المركز أهداف المركز ومحاور عمل اللجنة التنفيذية، مؤكدًا أن الخطة التنفيذية تشمل تشكيل ثلاث مجموعات عمل رئيسية، تتولى كل مجموعة أحد أبعاد التنمية المستدامة: البُعد البيئي، والاقتصادي، والاجتماعي، وذلك لضمان تحقيق تكامل الجهود، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ذات الأثر الفعلي في مختلف قطاعات جامعة أسيوط والمجتمع.

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