حاسبات عين شمس تفوز بالمركز الأول في نهائي المسابقة العالمية "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"

تُوّج فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بـ جامعة عين شمس بالمركز الأول في نهائي المسابقة العالمية "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025"، والتي أُقيمت بمدينة شنتزن الصينية خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو .

المسابقة العالمية "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس واشراف نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات وهالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شهدت المسابقة، التي تُعد واحدة من أكبر الفعاليات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تنافسًا حادًا بين أكثر من 200 ألف طالب يمثلون أكثر من 2,000 جامعة ومؤسسة تعليمية من أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.

وتضمنت المسابقة أربع مسارات رئيسية هي: الشبكات (Network)، الحوسبة (Computing)، الحوسبة السحابية (Cloud)، والابتكار (Innovation).



وشاركت مصر في النهائيات بأربعة فرق بعد اجتيازها المراحل التمهيدية بنجاح، وقد حقق فريق مشترك من جامعتي عين شمس والجامعة المصرية الروسية إنجازًا متميزًا بحصوله على المركز الأول في مسار الحوسبة (Computing)، ويضم الفريق:

• عبد الرحمن عبد الناصر (كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس)

• عبد الرحمن عادل (كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس)

• ملك إبراهيم محمد (كلية الذكاء الاصطناعي - الجامعة المصرية الروسية).

ويُعَد هذا الفوز تتويجًا للجهود الكبيرة المبذولة في إعداد وتأهيل الطلاب للمنافسة على المستوى الدولي، كما يؤكد قدرة الطلاب المصريين على التميز في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.



وتتقدم كلية الحاسبات والمعلومات بخالص التهنئة للطلاب الفائزين، متمنية لهم دوام النجاح والتفوق في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

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