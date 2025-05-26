وزارة التخطيط: 10 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة أسيوط ضمن خطة 2024 /2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة أسيوط لعام 24/2025، حيث تتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء".

كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلًا عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.

خطط المواطن الاستثمارية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسيوط

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسيوط، فإنها تضم عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة تصل إلى 464 مشروعًا، بقيمة استثمارات عامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.2 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 19 %، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,9 مليار جنيه بنسبة 18.5%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.3 مليار جنيه بنسبة 12.5%، ويخص قطاع التعليم العالي 1.1 مليار جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 507 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص قطاع الصحة 366 مليون جنيه بنسبة 3.6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه بنسبة 30.4 %، وذلك بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بمُبادرة "حياة كريمة " في مُحافظة أسيوط (المرحلة الأولى) أوضح التقرير أن عدد المراكز المُستهدفة 6 مراكز تتمثل في (أبنوب- أبو تيج- الفتح- ديروط- ساحل سليم- صدفا)، وعدد القرى المُستهدفة: 150 قرية، وعدد السكان المُستفيدين: 2.4 مليون نسمة.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 80 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة أسيوط وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تستهدف الخطة تنفيذ 269 مشروعًا بهدف "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" كما تستهدف الخطة "تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة" من خلال توجيه 1.3 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل وتنفيذ عدد من المشروعات منها تطوير نظم إشارات خط أسيوط/ نجع حمادى بطول 181 كم، استكمال محور كوبرى ديروط على النيل، وتستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم“ من خلال تنفيذ 23 مشروعا تنمويا منها استكمال إنشاء وتجهيز الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، استكمال مباني مستشفى الأورام الجديدة، واستكمال تجهيز المنشآت التعليمية.

وأضاف التقرير أن الخطة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة من خلال تطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، وإنشاء وتطوير 523 فصلا دراسيا " وتنفيذ عدة مشروعات منها إعادة تأهيل مدارس، إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام، كما تستهدف الخطة تنفيذ 13 مشروعا تنمويا بهدف "إتاحة خدمات صحية متميزة“ ومن هذه المشروعات استكمال إنشاء مستشفى علوان لعلاج الإدمان، تطوير مستشفى صدفا المركزى، وإحلال وتجديد مبنى العيادات الخارجية بمستشفى صدر أسيوط.





والجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

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