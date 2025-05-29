تصديري الصناعات الغذائية يناقش خطة المعارض الخارجية والبعثات التجارية

عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية اجتماعه الدورى، بمشاركة عدد من الشركات الأعضاء ممثلة لمختلف القطاعات التصديرية إلى جانب حضور مميز من نخبة من الشركاء من مقدمي الخدمات.

تعزيز التواصل الفعّال مع الشركات

يأتى هذا في إطار حرص المجلس التصديري للصناعات الغذائية على تعزيز التواصل الفعّال مع الشركات الأعضاء، وتبادل الآراء، وفتح آفاق جديدة للتعاون، إلى جانب الرد على أي استفسارات تتعلق بهذا القطاع الحيوي، بما يُسهم في تذليل التحديات التي تواجه الشركات وزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى مختلف الأسواق الدولية.

وتضمن الاجتماع استعراضًا لأبرز الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس حصريًا للشركات الأعضاء، ومنها:عرض تفصيلي عن قطاع الصناعات الغذائية،المعارض الخارجية، البعثات التجارية، بيانات وتحليل الأسواق، البرامج التدريبية المتخصصة، الندوات وورش العمل، الخدمات الاستشارية وغيرها.

كما استعرض ممثلو شركات الخدمات عروضهم وخدماتهم الحصرية الموجهة للشركات الأعضاء، مع مناقشة سبل التعاون المشترك، وشمل اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة، من أبرزها:

الفحص والاختبارات ومنح شهادات المطابقة الدولية- التوافق مع المعايير الدولية- حماية الهوية التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتصميم الصناعي- وحلول فعالة لتحديات التصدير في الأسواق العالمية.

وتقرر تنظيم عدد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة في محافظة الإسكندرية وبعض المدن الصناعية التي تضم عددًا كبيرًا من شركات الصناعات الغذائية.

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