مصر للطيران تشارك في المعرض السياحي الدولي بالصين وتوقع بروتوكول تعاون مع هواوي

شاركت مصر للطيران في المعرض السياحي الدولي والمقام في الفترة من 27 إلى 29 مايو بمدينة شنغهاي.

وشهد جناح الشركة نشاطا مكثفا تمثل في توقيع بروتوكولات تعاون جديدة، وعقد لقاءات ثنائية مع كبرى وكالات السفر والسياحة، في خطوة تعكس حرص مصر للطيران الناقل الوطني المصري على التوسع داخل السوق الصيني وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

مشاركة شركة مصر للطيران في المعرض السياحي الدولي بالصين



وخلال فعاليات المعرض زار وزير السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا الجناح في بداية الفعاليات، حيث أشاد بالدور الذي تلعبه شركة مصر للطيران في سوق السفر والسياحة مشيدًا بمكانتها المتميزة في السوق الإقليمية والدولية.



ووقعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة HUAWEI العالمية، ويهدف إلى تنظيم رحلات سياحية إلى المقاصد السياحية المصرية المتميزة، مثل الأقصر وأسوان والغردقة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتنشيط السياحة بالتعاون مع وكلاء السياحة المحليين والدوليين.

وفي سياق متصل، قام السفير محمد رسلان، القنصل العام لمصر في شنغهاي، ونائبته، بزيارة جناح مصر للطيران، حيث ناقشا مع مسؤولي الشركة عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم العلاقات السياحية مع السوق الصيني وتعزيز سبل التعاون مع وكلاء السياحة المحليين.

فتح مجالات عمل جديدة داخل السوق الصينية

كما شهد جناح مصر للطيران في المعرض لقاءات مثمرة مع عدد من أبرز وكالات السياحة الصينية، من بينها وكالة FLIGGY – ثاني أكبر وكالة سفر وسياحة في الصين – حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون في شهر يونيو المقبل، إلى جانب مناقشة فرص التعاون مع وكالة HCG Travel Group لفتح مجالات عمل جديدة داخل السوق الصينية بالإضافة إلي GZL أكبر شركة سياحة حكومية مصدرة للسياحة خارج الصين.



وخلال الفعاليات صرح طارق العدوي نائب رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن التعاقد مع شركة HUAWEI سيمتد لمدة عام ويتضمن نقل عدد من السائحين خلال تلك الفترة.

واختتمت فعاليات المعرض بإقامة قرعة علنية داخل جناح الشركة للفوز بتذكرتي سفر ونماذج لطائرات مصر للطيران، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من زوار الجناح، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصرية من جانب الزائرين والمهنيين في قطاع السفر والسياحة بالصين.



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