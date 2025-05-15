قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554770 سهمًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكي.

وجاء القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكي رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:

(مادة وحيدة ) وافق على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 )، ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.

عبد الفتاح السيسي



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