رئيس هيئة الاستثمار يزف بشرى سارة بشأن زمن الإفراج الجمركي

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة، عن تقليل زمن الإفراج الجمركي ليوم واحد فقط، الأمر الذي ساهم في توفير 150 مليون دولار.

توفير ملايين الدولارات بفضل تقليل زمن الإفراج الجمركي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد، أن مد فترة العمل بالموانئ والجمارك للسادسة مساءًا وإلغاء الإجازات وتقليل زمن الإفراج الجمركي يساهم في توفير ملايين الدولارات وينعكس إيجابيًا على التصنيع والاقتصاد.





زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر

وأشار إلي أن هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي لمصر رغم انخفاض الاستثمارات العالمية بنسبة تصل الي 20%.

وأكدت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، أن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية



وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير التجارة والصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.