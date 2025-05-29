الخميس 29 مايو 2025
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خارج الحدود

الدفاع المدني في غزة: 30 مفقودا تحت الأنقاض لا يمكننا التعامل معهم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الخميس، أن نحو 30 مفقودا ما زالوا تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التفاح شرقي مدينة غزة.

 

الدفاع المدني في غزة: لا يمكننا التعامل مع المفقودين تحت الأنقاض

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان له، أنه “لا يمكننا التعامل مع المفقودين تحت الأنقاض لعدم توفر معدات ثقيلة”.

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لحماية المدنيين والأبرياء في قطاع غزة.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن 64 فلسطينيا استشهدوا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع  منذ فجر اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة في بيانها، أن 30 من هؤلاء الشهداء ارتقوا في مدينة غزة وفي مناطق بشمال القطاع.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 13 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

استشهاد 10 مواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 10 مواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة من ضمنهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة عزام وروضة للأطفال، مضيفة أن رجلا وزوجته الحامل استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،كما استشهد طفل (13 عاما) وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

إصابة عدد من المواطنين بجروح برصاص الاحتلال

وأشارت "وفا"، إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح برصاص الاحتلال صباح اليوم، قرب مركز لتوزيع المساعدات في ما يسمى بـ "محور موراج" جنوب غرب خان يونس.

وأضافت أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين ثلاثة شهداء، أحدهم في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، والآخر عثر عليه بعد إصابة تعرض لها أول أمس برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولته الوصول إلى مركز للمساعدات غرب مدينة رفح، والشهيد الثالث قرب ميدان العلم غرب رفح.

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