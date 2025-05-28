المبعوث الأمريكي: لدينا انطباعات جيدة عن مفاوضات غزة ونكشف عنها قريبا

كشف المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن لديه انطباعات جيدة جدًا عن إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، متوقعًا إرسال اقتراح جديد قريبًا.



وصرح للصحفيين بحضور الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "لدي انطباعات جيدة جدًا بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد، وقف موقت لإطلاق النار وحل طويل الأمد، حل سلمي لهذا النزاع"، وفق فرانس برس.



كما أضاف: "نحن على وشك إرسال اقتراح جديد آمل أن يتم تسليمه اليوم".





من جهته قال ترامب إن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة.



وأضاف: "نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع سيء للغاية"، حسب رويترز.

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