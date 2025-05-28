الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المبعوث الأمريكي: لدينا انطباعات جيدة عن مفاوضات غزة ونكشف عنها قريبا

ويتكوف،فيتو
ويتكوف،فيتو

كشف المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن لديه انطباعات جيدة جدًا عن إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، متوقعًا إرسال اقتراح جديد قريبًا.


وصرح للصحفيين بحضور الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "لدي انطباعات جيدة جدًا بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد، وقف موقت لإطلاق النار وحل طويل الأمد، حل سلمي لهذا النزاع"، وفق فرانس برس.


كما أضاف: "نحن على وشك إرسال اقتراح جديد آمل أن يتم تسليمه اليوم".



من جهته قال ترامب إن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة.


وأضاف: "نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع سيء للغاية"، حسب رويترز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الأبيض البيت الأبيض اليوم إسرائيل وحركة حماس الرئيس دونالد ترامب المبعوث الأمريكي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف

مواد متعلقة

ترامب: متردد بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا

قناة عبرية: تسليم المقترح الأمريكي بشأن غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة

ترامب: حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران

الأكثر قراءة

علي معلول يودع جماهير الأهلي بالبكاء

زغلول صيام: الدوري لا يليق بمصر والترتيب الـ 113 عالميًا فضيحة

بيراميدز يكتسح سيراميكا بخماسية بعشرة لاعبين ويخسر لقب الدوري (صور)

غرائب الكرة المصرية، الأهلي وبيراميدز يحتفلان بالتتويج بلقب الدوري

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت والبنك الأهلي في الشوط الأول

بعد تصريحات مدبولي، تعرف على إجراءات تكرير البنزين ونسبة الكبريت المضافة له

بعد حديث مدبولي، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي والتجاري

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للمضحي؟ رد حاسم من وزير الأوقاف السابق

الأحاديث الثابتة في فضل مسجد الخيف ومعلومات عنه

هل الكلب طاهر أم نجس؟ خالد الجندي يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية