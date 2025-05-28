الخميس 29 مايو 2025
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خارج الحدود

إيهود أولمرت:غزة أرض فلسطينية وويتكوف أخبرني بإعلان حل الدولتين قريبا

أولمرت، فيتو
أولمرت، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت  إن غزة أرض فلسطينية ويجب أن يخرج منها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: أرجو طرد الإرهابيين سموتريتش وبن غفير من الحكومة، فحكومة نتنياهو دمرت صورة إسرائيل في العالم.


وأضاف: أثق أن الرئيس ترامب والمبعوث ويتكوف قادران على التأثير على نتنياهو لوقف الحرب.

واختتم:  المبعوث ويتكوف أخبرني اليوم أن المقترح الجديد سيعيد الرهائن من غزة، كما سيعلن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هو السبيل للسلام بالمنطقة.
 

وقبل وقت سابق من اليوم طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، المواطنين الإسرائيليين بمقارنة أوضاعهم الحالية بما كانت عليه قبل تولي حكومة بنيامين نتنياهو.

 وقال: "على كل مواطن إسرائيلي أن يسأل نفسه: كيف كان وضعي قبل حكومة نتنياهو؟ وكيف هو الآن؟".


وفي كلمة خلال جلسة للكنيست، أشار لابيد إلى أن إسرائيل قبل عامين ونصف كانت دولة آمنة وحدودها هادئة ومؤمنة، محملًا الحكومة الحالية المسؤولية عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد.

وتابع: هذه ليست حرب النهضة هذه حرب السابع من أكتوبر، مضيفا: الإدارة الأمريكية توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين خلف ظهر نتنياهو، ففي تاريخ إسرائيل لم تصل علاقتنا مع الإدارة الأمريكية إلى هذا الوضع.

واختتم: هناك 15 وزارة غير ضرورية يرصد لها ميزانيات خلال الحرب.

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إسرائيل إقامة دولة فلسطينية الرئيس ترامب إيهود أولمرت بنيامين نتنياهو بن غفير جيش الاحتلال

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