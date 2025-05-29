الخميس 29 مايو 2025
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خارج الحدود

مقتل جندي إسرائيلي في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، مقتل جندي في استهداف جرافة تابعة لوحدة الهندسة العسكرية في شمال قطاع غزة.

وبالأمس الأربعاء، بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل شمالي قطاع غزة.

القسام تستهدف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل

وقالت القسام عبر قناتها على "تلجرام"، إن المشاهد تأتي ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، وتم استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل ودبابة "ميركافا" بقذيفة مضادة للأفراد وقذيفة "الياسين 105" ببيت لاهيا شمال القطاع.

مجندة إسرائيلية محررة من الأسر تعود للمشاركة فى العدوان على غزة

وكانت المجندة الإسرائيلية الأسيرة المحررة، ليري إلباج، قد اتخذت قرارا بالعودة للخدمة بجيش الاحتلال لتصفية ما سماها بـ"الحسابات"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

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جيش الاحتلال غزة قطاع غزة حماس

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