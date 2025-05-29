الاحتلال الإسرائيلي يقصف المعاهد الأزهرية في غزة (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس المعاهد الأزهرية بخان يونس جنوب قطاع غزة مما تسبب في دمار كبير في المباني والمرافق التابعة لها.

وتقدم المعاهد الأزهرية في فلسطين التعليم الأزهري الوسطي مجانًا لطلبتها التي يزيد عددهم عن ٦٠٠ طالب وطالبة.

تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية في فلسطين

وفي وقت سابق أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم، عن تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية (التوجيهي) في قطاع غزة، الخاصة بدورتي عامي 2006 و2007، وذلك نظرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي وحالة النزوح المتواصلة للأهالي.



وقالت الإدارة، في بيان رسمي: إن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة وأسرهم، في ظل تصاعد وتيرة القصف واستمرار عمليات التهجير القسري التي أثرت بشكل مباشر على العملية التعليمية في قطاع غزة.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين



وأكدت الإدارة أن الامتحانات ستُؤجل حتى إشعار آخر، مشددة على أنها ستُعلن عن المواعيد الجديدة في الوقت المناسب، وفقًا لما تتيحه الظروف الميدانية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية للمعاهد الأزهرية لمواكبة أي مستجدات.

وجددت الإدارة دعمها الكامل لأبناء قطاع غزة، مؤكدة أنها تقف إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة، وتُثمّن صمودهم وتمسكهم بحقهم في التعليم رغم كل التحديات.

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