الخميس 29 مايو 2025
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خارج الحدود

64 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ضحايا غزة
ضحايا غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن 64 فلسطينيا استشهدوا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع  منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأوضحت وزارة الصحة في بيانها، أن 30 من هؤلاء الشهداء ارتقوا في مدينة غزة وفي مناطق بشمال القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 13 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

استشهاد 10 مواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 10 مواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة من ضمنهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة عزام وروضة للأطفال، مضيفة أن رجلا وزوجته الحامل استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،كما استشهد طفل (13 عاما) وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

إصابة عدد من المواطنين بجروح برصاص الاحتلال

وأشارت "وفا"، إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح برصاص الاحتلال صباح اليوم، قرب مركز لتوزيع المساعدات في ما يسمى بـ "محور موراج" جنوب غرب خان يونس.

وأضافت أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين ثلاثة شهداء، أحدهم في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، والآخر عثر عليه بعد إصابة تعرض لها أول أمس برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولته الوصول إلى مركز للمساعدات غرب مدينة رفح، والشهيد الثالث قرب ميدان العلم غرب رفح.

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غزة جيش الاحتلال قطاع غزة خان يونس

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