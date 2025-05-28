الداخلية تكشف ملابسات فيديو واقعة "النصب بمواسير الزهر" في الفيوم

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ظهرت خلاله إحدى السيدات تدّعي تعرضها لواقعة نصب من قبل بعض الأشخاص بمحافظة الفيوم، حيث أوضحت أن المتهمين استولوا على مواسير صرف صحي "زهر" من منزلها، بدعوى استبدالها بأخرى "بلاستيكية".

فيديو مواسير الزهر

رصدت أجهزة الأمن الواقعة وتبين عدم وجود أي بلاغات رسمية بشأنها في نطاق قسم شرطة ثان الفيوم.

وباستكمال التحريات، تم تحديد هوية السيدة التي ظهرت في المقطع، وبسؤالها أفادت بأنها وقاطني العقار محل سكنها كانوا قد اتفقوا مع أحد عمال السباكة على استبدال المواسير المتهالكة، وأن العامل قام بتغيير المواسير الخاصة بـ10 شقق فقط، دون استكمال العمل في باقي العقار، مستوليًا في الوقت ذاته على مواسير الصرف المصنوعة من الزهر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العامل المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت في أقوال السيدة، مؤكدًا استيلاءه على المواسير وعدم استكمال العمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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