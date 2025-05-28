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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة اتهام موظف وضابطي شرطة بتهديد وابتزاز شخص بالموسكي

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطي شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.

الداخلية تكشف حقيقة اتهام موظف وضابطي شرطة على تهديد وابتزاز شخص بالموسكي

 وتابعت وزارة الداخلية، ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطي شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.

 

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وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم بالنشر تاجر "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة، وتبين وجود خلافات بينه وبين أشقائه حول الميراث (محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وسابقة قيامه بالتنازل عن حصته بالمحل المشار إليه عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائي بينهم تم التصديق عليه من المحكمة المختصة، وترويجه لتلك المزاعم في محاولة للتراجع عن عقد القسمة ولغل يد الجهات المعنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات التى تصدر منه فى تلك الخلافات.

وتمكن رجال الشرطة من ضبطه وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الجهات المعنية النيابة العامة وزارة الداخلية

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