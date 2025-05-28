إصابة 5 أشخاص في انهيار جدار بقرية خزام بقنا

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جدار بقرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يُفيد بوقوع حادث انهيار جدار بجوار السوق القديم بمنطقة خزام.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.

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