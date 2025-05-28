رئيس بعثة الحج: استعدادات مكثفة لمخيمات منى وعرفات وخدمات مميزة في انتظار ضيوف الرحمن

مع تسارع الساعات واقتراب موعد ركن الحج الأعظم،رئاسة بعثة حج القرعة تتابع عن كثب الاستعدادات اللوجسيتية بمشعري عرفات ومنى.



أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، أن الوزارة عززت هذا العام جهودها لتوفير أفضل سبل الراحة والرعاية لحجاج القرعة خلال إقامتهم بمنطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى من خلال توفير كافة الإمكانيات التي يحتاجها الحاج.



وأضاف أن بعثة الحج المصرية نجحت، بالتنسيق مع السلطات السعودية، في الحصول على مواقع متميزة لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، تقع بالقرب من مسجد نمرة، وكذلك بمشعر منى بما يُسهل تنقلات الحجاج ويُقربهم من مواقع أداء المناسك.



وأضاف أن مخيمات بعرفات ومنى شهدت هذا العام تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية والخدمات، حيث تم تزويدها بعدد أكبر من تكييفات الفريون في ظل درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب تجهيز الحمامات بمرافق حديثة تليق بضيوف الرحمن كما تم تجهيز حمامات وممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.



رئيس بعثة الحج: استعدادات مكثفة لمخيمات منى وعرفات

وأوضح أن الخيام مزودة بـ”صوفا بد” لتوفير راحة أكبر للحجاج داخل المخيمات.



وأشار إلى أن ضباط بعثة الحج المصرية يتواجدون ميدانيا بشكل يومي داخل المخيمات في عرفات ومنى لتفقد الأوضاع على مدار الساعة، ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتأكد من توافر جميع الخدمات المقدمة للحجاج على الوجه الأمثل، وتجربة واختبار التكييفات وكافة المرافق ومعالجة أي ملاحظات أو احتياجات على الفور.



وأوضح أنه يتم التنبيه على الحجاج بصورة منتظمة بعدم التعرض للشمس، وتفادي درجات الحرارة العالية لعدم التعرض للاجهاد الحرارى حفاظا على سلامتهم.



وأكد أن وزارة الداخلية تضع راحة وسلامة الحجاج على رأس أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تطوير منظومة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة ترتقي إلى حجم ومكانة هذه الشعيرة العظيمة، وتليق بالحجاج المصريين.

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