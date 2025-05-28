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حوادث

إحالة قضية اتهام طبيب بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي لـ الطب الشرعي

عبد الله رشدي
عبد الله رشدي

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس إحالة قضية محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي بجامعة عين شمس لتحديد المسئولية الطبية.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة طبيب نساء وتوليد شهير إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبد الله رشدي.

الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسئولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.

وكان قد تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الداعية عبد الله رشدي، ضد مسئولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته.

وطالب البلاغ، في مضمونه، بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بالإضافة لطلب إعادة فحص الأدلة والمستندات، بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة، قال في بلاغه إنها توضح حجم الإهمال ومن المتسبب في وفاة زوجته.

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