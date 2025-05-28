الأربعاء 28 مايو 2025
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حوادث

إحالة قيادات جمعية إسكان حلوان إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على 5.5 مليون جنيه

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أحالت جهات التحقيق المختصة عددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت حلوان، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم وآخرين بالاستيلاء على نحو 5.5 مليون جنيه من أموال الجمعية. 

وقد استغل المتهمون مناصبهم في الجمعية لتنفيذ عمليات صرف مشبوهة باستخدام شيكات مسحوبة على حسابات الجمعية، من خلال التلاعب بالتوقيعات وتزوير المستندات، بالتنسيق مع وسطاء.

تتم المحاكمة بناء على القضية رقم 1321 لسنة 2025 جنايات قسم حلوان، والمقيدة برقم 27 لسنة 2025 كلي حلوان، والتي أجريت التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية.

إصدار شيكات مزورة وصرفها

وكشفت التحقيقات عن شبكة من المتهمين الذين تولوا أدوارًا مختلفة في العملية الإجرامية، حيث قاموا بإصدار شيكات مزورة وصرفها، ثم تسليم الأموال الناتجة عنها إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا يشرفون على الجمعية.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما رئيس مجلس الإدارة والمراقب المالي في الجمعية، استغلا منصبيهما في الاستيلاء على مبلغ قدره 2 مليون و500 ألف جنيه من حسابات الجمعية. 

واتُهم المتهمان بإصدار شيكات من حسابات الجمعية لدى البنك الأهلي الكويتي فرع حلوان، ثم تذييلها بتوقيعاتهما وتسليمها إلى متهمين آخرين قاموا بصرف تلك الشيكات، قبل أن يعيدوا تسليم الأموال إلى المتهمين الأول والثاني. 

بهذه الطريقة، تمكّن المتهمان من الاستيلاء على هذه الأموال بشكل غير مشروع.

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