الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

النيابة تأمر بحفظ التحقيقات في تخلص شخص من حياته بالشرابية

النيابة تأمر بحفظ
النيابة تأمر بحفظ التحقيقات في تخلص شخص من حياته

أمرت نيابة الشرابية بحفظ التحقيقات حول تخلص شخص من حياته شنقا، بسبب مروره بضائقة مالية بمنطقة الشرابية بعد ان تبين انه لا توجد شبهة جنائية 

وقال أهل الشاب إنه كان مديونا لعدد من الأشخاص ولا يقوي على السداد، فدخل في حالة نفسية سيئة ولم يتوقعوا أنه سينهي حياته.
وكانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من قسم شرطة الشرابية يفيد بالعثور على شخص مشنوق داخل محل بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود مشنقة حول الرقبة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.
وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الشخص أقدم على التخلص من حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة.
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نيابة الشرابية منطقة الشرابية قسم شرطة الشرابية

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