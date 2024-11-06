النيابة تأمر بحفظ التحقيقات في تخلص شخص من حياته بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بحفظ التحقيقات حول تخلص شخص من حياته شنقا، بسبب مروره بضائقة مالية بمنطقة الشرابية بعد ان تبين انه لا توجد شبهة جنائية

وقال أهل الشاب إنه كان مديونا لعدد من الأشخاص ولا يقوي على السداد، فدخل في حالة نفسية سيئة ولم يتوقعوا أنه سينهي حياته.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من قسم شرطة الشرابية يفيد بالعثور على شخص مشنوق داخل محل بدائرة القسم.