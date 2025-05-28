أنا بكامل قواي العقلية، أقوال نوال الدجوي في دعوى الحجر

كشفت أقوال الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر في دعوى الحجر المرفوعة من أحفادها عمرو وأحمد الدجوي، تفاصيل مثيرة عن الواقعة.

س: ما سبب حضورك اليوم إلى سراي النيابة؟

ج: حضرت اليوم بعد أن علمت بأن حفيدي/ عمرو، قد تقدم بطلب لتوقيع الحجر عليّ، زاعمًا أنني تقدمت في السن ولم أعد قادرة على إدارة أموالي. وهذه ادعاءات غير صحيحة إطلاقًا، فأنا بحمد الله في حالة صحية جيدة، وأتمتع بكامل قواي العقلية والنفسية، وما زلت قادرة تمامًا على إدارة شؤوني المالية والإدارية دون أي مساعدة.

س: ما تعليقك على أقوال مقدم الطلب عمرو محمد شريف محمد وجيه الدجوي؟

ج: جميع ما ورد على لسانه في التحقيقات غير صحيح جملة وتفصيلًا. أنا بكامل وعيي، أتمتع بذاكرة جيدة، ولا أعاني من أي اضطرابات إدراكية أو عقلية.

س: وما رأيك في شهادة كل من طارق عبد الحليم علي عمارة، وإبراهيم أحمد محمد البشبيشي؟

ج: ما شهد به المذكوران غير صحيح أيضًا. حالتي الصحية ممتازة، وأنا أتابع أعمالي اليومية كالمعتاد دون أي مشكلات.

س: برأيك، ما الدافع الحقيقي الذي دفع حفيدك لتقديم هذا الطلب؟

ج: لا أرى دافعًا سوى محاولة الاستيلاء على أموالي والتحكم في ممتلكاتي دون وجه حق.

س: ما قولك في شهادة كل من: منى محمد وجيه الدجوي، ومحمد أحمد البدوي عبد الحميد، ومحمد منصور إبراهيم حسين؟

ج: هؤلاء من أقرب الناس إليّ، ويتعاملون معي بصفة يومية، ويعرفون حالتي جيدًا، ولا يصح أن يتم تقييم حالتي الصحية والعقلية بناءً على شهادة سائق أو عامل.

س: هل ترغبين في توقيع الكشف الطبي العقلي والنفسي عليك من قبل طبيب مختص؟

ج: لا، أرفض ذلك، لأنني لا أعاني من أي مشاكل نفسية أو عقلية، وأمارس عملي ومهامي اليومية بكفاءة تامة.

س: هل توافقين على توقيع الحجر وتعيين قيم لإدارة أموالك؟

ج: أرفض تمامًا هذا الطلب، وأرفض توقيع الحجر عليّ.

س: وإذا تم النظر في تعيين قيم، فمن تفضلين لتولي هذا الدور؟

ج: في حال تم الإصرار على تعيين قيم، فأنا أفضّل ابنتي/ منى محمد وجيه الدجوي، لما لها من ثقة تامة ومعرفة كاملة بإدارة شؤوني.

س: ما الهدف من أقوالك اليوم؟

ج: الهدف هو التأكيد على رفضي التام لطلب الحجر المقدم من حفيدي، والتأكيد على قدرتي الكاملة على إدارة أموالي وشؤوني الخاصة دون أي وصاية أو تدخل.

س: هل لديك أقوال أخرى تودين إضافتها؟

ج: لا، ليس لدي أقوال إضافية.

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