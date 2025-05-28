والدة شاب تخلص من حياته بالشرابية: انفصال زوجته وقضاياها السبب

استمعت نيابة الشرابية إلى أقوال والدة شاب تخلص من حياته داخل غرفة نومه، بعد أن صنع لنفسه مشنقة بمنطقة الشرابية.

وقالت والدة المتوفى إن نجلها كان يمر بأزمة نفسية سيئة بعد أن تركته زوجته وانفصلت عنه ورفضت كل محاولات الصلح، مشيرة إلى أن الأخيرة اقحمت ابنها في قضايا نفقة وتبديد وقائمة وهو الأمر الذي لم يتحمله.

وأضافت أن نجلها كان دائم البكاء نظرا لضيق حاله وعدم قدرته على إرجاع زوجته إلى عصمته مرة أخرى.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من قسم شرطة الشرابية يفيد بالعثور على شخص مشنوق داخل شقته الكائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود مشنقة حول الرقبة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية حيث صنع لنفسه مشنقة وعلقها بسقف الغرفة واكتشفت الواقعة والدته التي انتقل للعيش معها عقب انفصاله عن زوجته وتركه منزل الزوجية لها

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.