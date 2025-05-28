مصرع عاملين وإصابة 19 آخرين في انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقل عددًا من العمالة القادمة من مركز أشمون، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين بإصابات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل على طريق "أشمون – شبين الكوم"، بالقرب من قرية "سمادون"، أثناء توجهها لنقل عدد من العمال إلى أحد مواقع العمل.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت المصادر الطبية أن حالات المصابين تتراوح بين كسور وجروح سطحية، وقد تم التعامل مع الإصابات حسب درجات الخطورة، فيما تم فتح تحقيق عاجل من قبل النيابة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتشير المعاينة الأولية إلى أن السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة كانتا السبب الرئيسي في وقوع الحادث.

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