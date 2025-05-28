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حوادث

سقوط عصابة الأجانب، استخلصوا مادة من عقار دوائي لتصنيع "الآيس" وتهريبه للخارج (صور)

سقوط عصابة الأجانب
سقوط عصابة الأجانب لاستخلاص مادة تدخل في تصنيع الآيس، فيتو

في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة تهريب المواد المخدرة، نجحت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 9 عناصر جنائية – من بينهم 8 يحملون جنسيات أجنبية – تخصصوا في استخلاص مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، تمهيدًا لتهريبه خارج البلاد.

جاءت تلك العملية استكمالًا للضربات الاستباقية التي تنفذها الوزارة لمنع استخدام الأراضي المصرية كممر لترويج المخدرات ونقلها لدول أخرى.

 

استخلاص مادة تستخدم في صناعة الآيس من عقار دوائي

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف أفراد التشكيل في عدد من المحافظات، وأسفرت المداهمات عن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدري "الآيس" و"الكوكايين"، 13 كيلوجرامًا من المادة الفعالة المستخلصة، 1700 قرص دوائي يحتوي على ذات المادة، سيارتان، ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية.


وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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