الديون العالمية تتجاوز 324 تريليون دولار.. الأسواق الناشئة تواجه أزمة سداد في 2025.. وبنك التسويات الدولية يحذر من تهديد ارتفاع الديون السيادية الاستقرار المالي العالمي

في وقت تحاصر فيه الاقتصادات الكبرى والناشئة بأعباء ديون غير مسبوقة، يطل بنك التسويات الدولية بتحذير صارخ أن العالم على شفا أزمة مالية قد تعيد رسم خريطة الاستقرار الاقتصادي العالمي، فبعد أن تجاوز الدين العالمي حاجز الـ 324 تريليون دولار – وفق أحدث البيانات – باتت الحكومات أمام خيارين أحلاهما مر: إما الإسراع بإصلاحات مالية مؤلمة، أو مواجهة عواقب قد تصل إلى انهيار ثقة المستثمرين وانهيارات عملات مفاجئة.

مستويات الديون السيادية عالميا

وحذر بنك التسويات الدولية (BIS) من الارتفاع المقلق في مستويات الديون السيادية عالميا، داعيا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، حيث جاء التحذير خلال كلمة ألقاها المدير العام للبنك، أجوستين كارستنز، في مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو، حيث أشار إلى أن استمرار ارتفاع الديون وسط ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الوضع المالي لبعض الدول "غير مستدام".

وأوضح كارستنز أن انخفاض أسعار الفائدة سابقا سمح للحكومات بتأجيل الإصلاحات المالية الصعبة، مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، لكن مع انتهاء عصر الفائدة المنخفضة، أصبحت الحكومات أمام "نافذة ضيقة" لضبط أوضاعها المالية قبل فقدان ثقة المستثمرين.

الديون العالمية، فيتو

مخاطر تدهور الثقة وعدم استقرار الأسواق

أكد كارستنز أن الأسواق بدأت تدرك أن بعض المسارات المالية غير قابلة للاستمرار، محذرا من أن التهاون في معالجة الديون قد يؤدي إلى اضطرابات مفاجئة في الأسواق المالية، كما نبه إلى أن التخلف عن سداد الديون السيادية قد يهدد الاستقرار النقدي، خاصة إذا اضطرت البنوك المركزية إلى تمويل الديون الحكومية، مما قد يضعف سياساتها لمكافحة التضخم.

تحديات إضافية.. شيخوخة السكان وتغير المناخ

تزامنت هذه التحذيرات مع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي (IIF) كشف عن وصول الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 324 تريليون دولار، مع تسجيل الصين وفرنسا وألمانيا أكبر الزيادات، وتواجه الاقتصادات الناشئة، خاصة الصين والهند والبرازيل، ضغوطا كبيرة بسبب ارتفاع ديونها، بينما تستعد لسداد التزامات ضخمة من السندات والقروض في 2025.

وقال المعهد: إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 % ومن المتوقع أن تبلغ 100 % قبل نهاية العام.

وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار.

نسبة الدين في الأسواق الناشئة

غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 %، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق.

كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.

وحث بنك التسويات الدولية الحكومات على تعزيز الشفافية المالية واعتماد سياسات مالية أكثر صرامة لتجنب مخاطر التضخم وانهيار العملات، مؤكدا أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات صعبة لضمان الاستدامة المالية.

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