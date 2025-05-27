الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الديون العالمية تتجاوز 324 تريليون دولار.. الأسواق الناشئة تواجه أزمة سداد في 2025.. وبنك التسويات الدولية يحذر من تهديد ارتفاع الديون السيادية الاستقرار المالي العالمي

بنك التسويات الدولية
بنك التسويات الدولية

في وقت تحاصر فيه الاقتصادات الكبرى والناشئة بأعباء ديون غير مسبوقة، يطل بنك التسويات الدولية بتحذير صارخ أن العالم على شفا أزمة مالية قد تعيد رسم خريطة الاستقرار الاقتصادي العالمي، فبعد أن تجاوز الدين العالمي حاجز الـ 324 تريليون دولار – وفق أحدث البيانات – باتت الحكومات أمام خيارين أحلاهما مر: إما الإسراع بإصلاحات مالية مؤلمة، أو مواجهة عواقب قد تصل إلى انهيار ثقة المستثمرين وانهيارات عملات مفاجئة. 

مستويات الديون السيادية عالميا

وحذر بنك التسويات الدولية (BIS) من الارتفاع المقلق في مستويات الديون السيادية عالميا، داعيا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، حيث جاء التحذير خلال كلمة ألقاها المدير العام للبنك، أجوستين كارستنز، في مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو، حيث أشار إلى أن استمرار ارتفاع الديون وسط ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الوضع المالي لبعض الدول "غير مستدام". 

وأوضح كارستنز أن انخفاض أسعار الفائدة سابقا سمح للحكومات بتأجيل الإصلاحات المالية الصعبة، مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، لكن مع انتهاء عصر الفائدة المنخفضة، أصبحت الحكومات أمام "نافذة ضيقة" لضبط أوضاعها المالية قبل فقدان ثقة المستثمرين. 

الديون العالمية، فيتو
الديون العالمية، فيتو

مخاطر تدهور الثقة وعدم استقرار الأسواق 

أكد كارستنز أن الأسواق بدأت تدرك أن بعض المسارات المالية غير قابلة للاستمرار، محذرا من أن التهاون في معالجة الديون قد يؤدي إلى اضطرابات مفاجئة في الأسواق المالية، كما نبه إلى أن التخلف عن سداد الديون السيادية قد يهدد الاستقرار النقدي، خاصة إذا اضطرت البنوك المركزية إلى تمويل الديون الحكومية، مما قد يضعف سياساتها لمكافحة التضخم. 

 

تحديات إضافية.. شيخوخة السكان وتغير المناخ 

تزامنت هذه التحذيرات مع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي (IIF) كشف عن وصول الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 324 تريليون دولار، مع تسجيل الصين وفرنسا وألمانيا أكبر الزيادات، وتواجه الاقتصادات الناشئة، خاصة الصين والهند والبرازيل، ضغوطا كبيرة بسبب ارتفاع ديونها، بينما تستعد لسداد التزامات ضخمة من السندات والقروض في 2025. 

وقال المعهد: إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 % ومن المتوقع أن تبلغ 100 % قبل نهاية العام.

وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار.

 نسبة الدين في الأسواق الناشئة

غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 %، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق.

كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.

موازنة العجز.. هانى توفيق: الحل فى الاستثمار والتشغيل والتصدير وسداد الديون.. وائل النحاس:يجب اتباع حزمة من السياسات المتكاملة أبرزها: إعادة هيكلة الإنفاق العام

المالية: ديون الاقتصادات الناشئة والأفريقية تخنق قدرتها على الاستثمار بالصحة والتعليم

وحث بنك التسويات الدولية الحكومات على تعزيز الشفافية المالية واعتماد سياسات مالية أكثر صرامة لتجنب مخاطر التضخم وانهيار العملات، مؤكدا أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات صعبة لضمان الاستدامة المالية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الديون العالمية الاسواق الناشئة بنك التسويات الدولية الديون السيادية الدين العالمي أسعار الفائدة البنوك المركزية

مواد متعلقة

خبير اقتصادي: 70% من إيرادات مصر السنوية تذهب لسداد فوائد الديون

باول يكشف مفاجأة عن أسعار الفائدة القادمة

وزير المالية: «الديون» العائق الأكبر للتنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية

أيمن السياري: خفض أسعار الفائدة في البنوك المركزية أمر جيد

الأكثر قراءة

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

نقل ملكية قصور وفيلات بـ 2 مليار جنيه، طبيب نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن عائلتها

كواليس طرد النائب محمد عبد العليم داوود من جلسة النواب (إنفوجراف)

نائب يثير أزمة بجلسة العلاوة، ورئيس البرلمان يحذر من الخروج عن اللائحة

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 27- 5- 2025 في الأسواق

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

كواليس طرد النائب محمد عبد العليم داوود من جلسة النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

المزيد
الجريدة الرسمية