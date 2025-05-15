باول يكشف مفاجأة عن أسعار الفائدة القادمة

حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس من أن «صدمات العرض» قد تجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل.

وقال باول: «ربما ندخل فترة من صدمات العرض الأكثر تواترًا، وربما الأكثر استمرارًا، وهو ما يمثل تحديًا صعبًا للاقتصاد والبنوك المركزية».

توقعات التضخم في المستقبل

وأشار إلى أن «التضخم قد يكون أكثر تقلبًا في المستقبل مقارنة بفترة ما بين الأزمات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين».

أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء تباطؤًا في التضخم الإجمالي للسلع والخدمات التي يشتريها الأميركيون عادةً، ومع ذلك عزا بعض الاقتصاديين هذا التراجع إلى ضعف الطلب.

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