الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة الراقصة دوسة بتهمة إثارة الفتن ونشر الفجور

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر قضية الراقصة دوسة، المتهمة بإثارة الفتن والتحريض على الفسق والفجور، وذلك لحين ورود التقرير الفني المتعلق بالمحتوى محل التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة اتهامات بنشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديوهات وصور وصفت بأنها تحرض على الرذيلة وتسيء إلى القيم المجتمعية.

 

في سياق متصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تقديم راقصة شهيرة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمنت مذكرة الإحالة عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة.

 

وذكرت مذكرة الإحالة أن المتهمة، بتاريخ 4 يونيو 2024، حازت مواد مخدرة بغرض التعاطي، دون أي سند قانوني، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وضبط بحوزتها مواد مخدرة من نوع "ترامادول - حشيش" بغرض التعاطي.

وارتكبت أفعالًا تمثل انتهاكًا للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال التحريض على الفجور والدعارة باستخدام الإغراء، وأنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

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الراقصة دوسة التحريض على الفسق والفجور الفسق والفجور النيابة العامة نشر محتوى خادش للحياء

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