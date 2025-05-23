التصريح بدفن جثة شاب أنهى حياته بأقراص سامة في كرداسة

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثمان شاب يبلغ من العمر 34 عاما، بعد أن انتهت معاينة رجال المباحث وتحقيقات النيابة التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مشيرة إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تناول مادة سامة.

بلاغ بسبب رائحة كريهة

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي قسم شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة شاب يقيم بمفرده.

انتقلت على الفور قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبكسر باب الشقة عثر على جثة الشاب في حالة تعفن، وبجواره عبوة تحوي أقراصا سامة تستخدم في مكافحة الآفات الزراعية.

كلمات وداع قبل الانتحار

وكشفت التحريات أن الشاب، ويدعى "محمد. م"، كان قد أجرى اتصالا هاتفيا قبل يومين من الحادث بزوج شقيقته، قال فيه: "اترحموا عليا وسامحوني"، معلنا نيته إنهاء حياته، إلا أن زوج شقيقته لم يأخذ الأمر على محمل الجد.

التحريات: خلافات أسرية وحالة نفسية سيئة

و بمباشرة البحث وجمع المعلومات، تبين أن المتوفى كان يعاني من حالة نفسية مضطربة بسبب خلافات عائلية، دفعته لاتخاذ قرار بإنهاء حياته. وتم العثور على جثته مرتديا كامل ملابسه، دون وجود أي آثار عنف.

كاميرات المراقبة والتحقيقات

في الوقت نفسه، يواصل رجال المباحث فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع لأقوال الشهود، للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وصدر تصريح بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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