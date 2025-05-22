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رياضة

فوز وحيد للسماوي، تاريخ مواجهات بيراميدز أمام أندية جنوب أفريقيا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

يستعد فريق بيراميدز لمواجهته المرتقبة السبت القادم أمام صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المواجهة هي السابعة للسماوي أمام الفرق الجنوب أفريقية، حيث التقى من قبل ثلاثة فرق خلال ست مواجهات.

 

تاريخ مواجهات بيراميدز وفرق جنوب أفريقيا 

وواجه فريق بيراميدز فرق من جنوب إفريقيا ست مرات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لكن تلك المواجهات تحمل تاريخ سيئ له.

 فاز بيراميدز أمام فرق جنوب أفريقيا مرة واحدة وهزم في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات.

وأحرز الفريق السماوي خلال تلك المواجهات أربعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

وفشل بيراميدز في تحقيق الفوز في جنوب أفريقيا لذلك يبحث عن كسر العقدة أمام صن داونز.

مواجهات بيراميدز

كانت أولى مواجهات  بيراميدز أمام فرق جنوب إفريقيا  مباراة مارومو جالانتس في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وتعادل فريق بيراميدز ذهابا على ستاد القاهرة بهدف لكل فريق وهزم في جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وثالث ورابع مواجهات  بيراميدز أمام الفرق الجنوب افريقية كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية أمام فريق ماميلودي صن داونز.

وتعادل بيراميدز في مباراة الذهاب سلبيا دون أهداف أمام فريق صن داونز وخسر بهدف دون رد في مباراة العودة بالقاهرة.

وخامس وسادس المواجهات كانت أمام أورلاندو بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا بدور نصف النهائي وتعادل بلقاء الذهاب بجنوب إفريقيا سلبيا وفاز بمواجهة الإياب بالقاهرة 3-2.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء بعد غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز 

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز


ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

 

ويتطلع بيراميدز بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال بخلاف الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

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