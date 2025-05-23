أسامة فيصل على رادار بيراميدز

كشف مصدر بنادي بيراميدز، أن إدارة النادي وضعت اللاعب أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي على رأس أولوياتها في الانتقالات الصيفية.

وأكد مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن اللاعب قدم مستوى جيد خلال الموسم الجاري وإدارة النادي وضعت فيصل على رأس المرشحين للانضمام لصفوف الفريق بالصيف.

وشدد، لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن مع البنك الأهلي لشراء اللاعب، لكنه ضمن خطط الفريق السماوي في الصيف.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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