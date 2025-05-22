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خارج الحدود

حدثت في الكونجو، رويترز تكشف كذب ترامب بشأن صور الإبادة الجماعية للبيض بجنوب إفريقيا

ترامب ورئيس جنوب
ترامب ورئيس جنوب إفريقيا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن  الصورة التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام رئيس جنوب إفريقيا أمس لمزارعين بِيض قتلى جاءت من لقطات رويترز بالكونجو وليس جنوب إفريقيا.

 

ويأتي ذلك بعدما زعم ترامب خلال لقائه مع رئيس جنوب إفريقيا بالبيت الأبيض، أن البيض يتعرضون لإبادة جماعية في جنوب إفريقيا، وقام بعرض صور وفيديوهات تتعلق بمزاعمه.

وبالأمس طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من موظفيه عرض مقاطع فيديو وصور تتعلق بمزاعم إبادة جماعية في جنوب إفريقيا، خلال اجتماعه مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

ترامب يستقبل الرئيس الجنوب إفريقي في البيت الأبيض

واستقبل ترامب، فى وقت سابق، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وتطرق الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع معه إلى القضية التى رفعتها بلاده ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وزعم ترامب خلال الاجتماع، أن مئات الفلاحين البيض في جنوب إفريقيا يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة، هربا من تعرضهم لمصادرة أراضيهم وقلتهم.

واستغل ترامب المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، لإحراج رئيس جنوب إفريقيا، فيما يتعلق بقضية الاستيلاء على أراضي البيض في بلاده، وفق المزاعم التي يروج لها ترامب.

 

توتر العلاقات بين أمريكا وجنوب إفريقيا 

شهدت العلاقات الأمريكية الجنوب أفريقية في عهد ترامب، توترًا ملحوظًا، حيث قلصت إدارته المساعدات الخارجية الموجهة إلى جنوب إفريقيا، وكرر ترامب مزاعم غير مثبتة عن "إبادة جماعية" يتعرض لها البيض في البلاد وهي مزاعم رددها أيضًا ماسك عبر منصاته.

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جنوب أفريقيا ترامب الكونجو ابادة جماعية

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