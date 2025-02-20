الخميس 20 فبراير 2025
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خارج الحدود

رئيس جنوب أفريقيا: اتفاق غزة يمكن أن يكون أساسا لسلام شامل

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يمكن أن يكون أساسا لسلام شامل وعادل وفق القانون الدولي.

ترامب يقطع المساعدات عن جنوب إفريقيا 

ومنذ أن قدمت جنوب أفريقيا ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دعوى في محكمة العدل الدولية، بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، هناك ضغوط إسرائيلية تمارس على أعضاء في الكونجرس الأمريكي للضغط عليها لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية.

ضغوطات إسرائيلية لمعاقبة جنوب إفريقيا 

ومنذ أن عاد دونالد ترامب، إلى الحكم من جديد بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية على حساب كامالا هاريس، توعد بمساعدة إسرائيل في كل المحافل الدولية، وفرض عقوبات على الجنائية الدولية وعلى كل من يقف ضد الجرائم الإسرائيلية.

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بسبب موقفها ضد إسرائيل، ترامب يقطع المساعدات عن جنوب إفريقيا

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أنه سيتم قطع كل المساعدات عن جنوب أفريقيا حتى إشعار آخر.

وزعم  ترامب  في منشور كتبه على منصات التواصل الاجتماعي، "أن جنوب أفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية، إنه وضع سيئ لا ترغب وسائل الإعلام اليسارية المتطرفة في ذكره حتى".

وادعى الرئيس الأمريكي أن "هناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يحدث، ويراه الجميع ولن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك - سنتخذ إجراءً  وبسبب هذا أيضًا، سأقطع كل المساعدات عن جنوب أفريقيا حتى إشعار آخر".

 

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