بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

إحراج ترامب للرؤساء في البيت الأبيض، علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على إحراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، داخل البيت الأبيض، واصفًا ما قام به ترامب بأنه "كمين" تم نصبه لسيريل بسبب موقف بلاده من الاحتلال، واتهامه إسرائيل بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

البيت الأبيض أصبح كمين للرؤساء

وأكد علاء مبارك أن الاستقبال في البيت الأبيض أصبح "كمائن"، ينصبها الرئيس الأمريكي ترامب للرؤساء الذين يأتون لزيارة أمريكا، مشيرًا إلى أن كمائن ترامب دفعت بعض الرؤساء للتفكير قبل الذهاب للبيت الأبيض.

وقال علاء مبارك في تعليقة على إحراج رئيس جنوب إفريقيا في البيت الأبيض: "بعيد عن كل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية وبعد أن تم نصب كمين في البيت الأبيض لرئيس أوكرانيا، وتعمد إحراجه أمام العالم، تم نصب كمين آخر لرئيس جنوب أفريقيا لإحراجه خاصة أن جنوب أفريقيا هى من رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم اسرائيل بالإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة؛ فطلب ترامب إطفاء الأنوار لعرض مقاطع من الفيديو عن الإبادة الجماعية للبيض في جنوب أفريقيا".

وكشف علاء مبارك عن سر عدم ذهاب بعض الرؤساء للبيت الأبيض، فقال: "أصبح الاستقبال في البيت الأبيض عبارة عن كمائن تنصب للرؤساء مما يجعل البعض يفكر قبل الذهاب والدخول على كمين "البيت الأبيض".

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أحرج رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عندما فاجأه في المكتب البيضاوي بصور ومقاطع فيديو اعتبرها ترامب دليلًا على إبادة جماعية ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا.

وبشكل مفاجيء، خلال اجتماع ترامب ورامافوزا أمام وسائل الإعلام، قام ترامب بمخالفة التقاليد الدبلوماسية، وواجه رامافوزا بمقاطع فيديو وصفت بـ "المثيرة" ومقالات إخبارية وصور، زعم ترامب أنها دليل على ما وصفه بـ"إبادة جماعية" ضد البيض في جنوب أفريقيا.

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا، فيتو



الغريب أن اجتماع ترامب ورئيس جنوب أفريقيا في المكتب البيضاوي كان هادئًا ومليئا بالمجاملات المتبادلة، في البداية، لكن عندما سُئل الرئيس الأمريكي عما يتطلبه الأمر حتى يقتنع بأنه لا تحدث أي "إبادة جماعية"، وهنا طالب ترامب موظفيه لتشغيل مقطع فيديو، تضمن لقطات لجوليوس ماليما، زعيم حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، وهو يصرح بتعرض المزارعين البيض لما وصفه بـ "الإبادة".

ترامب يتهم رئيس جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية للمزارعين البيض

وهنا طالب دونالد ترامب من رئيس دولة جنوب أفريقيا بتفسيرات عن وضع المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، حيث قال ترامب إنهم يتعرضون لـ "الإبادة"، وقال ترامب: "عمومًا، إن المزارعين البيض هم من يفرون من جنوب أفريقيا، وهذا أمر تثير رؤيته حزنًا بالغًا".

وتابع ترامب "آمل في أن نتمكن من الحصول على تفسير في هذا الصدد، لأنني أعلم أنك لا تتمنى هذا الأمر"، حيث عرض أمام رئيس جنوب أفريقيا مقاطع مصورة دعمًا للاتهامات الأميركية بتعرض المزارعين البيض لـ "الإبادة"، وفقًا لما قاله ترامب.

ترامب ينصب كمين لرئيس جنوب إفريقيا، فيتو



واستطرد ترامب قائلًا: "لقد قُتلوا"؛ تعليقًا على مقطع يظهر سيارات تضم عائلات كامله لمزارعين بيض فروا من أراضيهم، بحسب وصف ترامب".

واستمر ترامب في إحراجه لرئيس دولة جنوب أفريقيا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، ولمدة أكثر من ساعة هاجم ترامب ما وصفه بـ "تقاعس" حكومة جنوب أفريقيا عن التعامل مع عمليات القتل للمزارعين البيض قائلًا: "كيف تفسرون ذلك، هؤلاء الناس يتم إعدامهم وفي كثير من الحالات الحكومة هي التي تضرب الناس وتقتلهم وتستولي على أراضيهم".

وأكمل ترامب إحراجه لرئيس جنوب أفريقيا، فقال: "إنه نوع من الفصل العنصري وما يحدث لا يتم الإبلاغ عنه ولم نر شيئًا كهذا، فإن الناس يريدون مغادرة جنوب أفريقيا لأنهم يشعرون أنهم سيموتون". حيث قلل ترمب من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متوقعًا ألا تخرج القضية بأي نتيجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.