بسبب موقفها ضد إسرائيل، ترامب يقطع المساعدات عن جنوب إفريقيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد، أنه سيتم قطع كل المساعدات عن جنوب أفريقيا حتى إشعار آخر.

وزعم ترامب في منشور كتبه على منصات التواصل الاجتماعي، "أن جنوب أفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية، إنه وضع سيئ لا ترغب وسائل الإعلام اليسارية المتطرفة في ذكره حتى".

ترامب يقطع المساعدات عن جنوب إفريقيا

وادعى الرئيس الأمريكي أن "هناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يحدث، ويراه الجميع ولن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك - سنتخذ إجراءً وبسبب هذا أيضًا، سأقطع كل المساعدات عن جنوب أفريقيا حتى إشعار آخر".

ومنذ أن قدمت جنوب أفريقيا ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دعوة في محكمة العدل الدولية، بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، هناك ضغوط إسرائيلية تمارس على أعضاء في الكونجرس الأمريكي للضغط عليها لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية.

ضغوطات إسرائيلية لمعاقبة جنوب إفريقيا

ومنذ أن عاد دونالد ترامب، إلى الحكم من جديد بعد فوزه بالانتخابات على حساب كامالا هاريس، توعد بمساعدة إسرائيل في كل المحافل الدولية، وفرض عقوبات على الجنائية الدولية وعلى كل من يقف ضد الجرائم الإسرائيلية.

والسبت، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يتعلق بدولة جنوب أفريقيا، ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن ترامب وقع على أمر تنفيذي يستهدف جنوب أفريقيا، ويهدف إلى "التصدي لقضايا حقوق الإنسان" في جنوب أفريقيا.

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