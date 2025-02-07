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خارج الحدود

أمريكا وجنوب أفريقيا، ترامب يفتح جبهة عداء جديدة ورامافوزا يرفض الخضوع

رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، فيتو

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن بلاده "لن تخضع للتنمر" وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه سيقطع التمويل عن جنوب أفريقيا بسبب قانون إصلاح الأراضي.

دونالد ترامب يهدد بقطع التمويل عن جنوب أفريقيا

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال، الأحد الماضي، إن "جنوب أفريقيا تصادر الأراضي وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية"، في إشارة إلى قانون جديد يهدف إلى تسوية التفاوتات العرقية في ملكية الأراضي.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يرفض الخضوع للتنمر

ولم يذكر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، ترامب بالاسم، لكنه تحدث عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في خطابه السنوي عن حالة الأمة. 

 

وقال "إننا نشهد صعود القومية والحمائية والسعي لتحقيق المصالح الضيقة وتراجع القضايا المشتركة، سنقف معًا كأمة موحدة، وسنتحدث بصوت واحد للدفاع عن مصالحنا الوطنية"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

 

وتعرضت جنوب أفريقيا أيضا لانتقادات هذا الأسبوع، من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال إنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقبلة في جوهانسبرغ لأن "جنوب أفريقيا تفعل أشياء سيئة للغاية مثل استخدام المجموعة لتعزيز التضامن والمساواة والاستدامة".

 

وتولت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر، لتصبح أول دولة أفريقية تتولى هذه الرئاسة، وقال رامافوزا إنه سيستغل الفرصة لتعزيز مصالح أفريقيا والجنوب العالمي.

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جنوب أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ترامب التمويل قانون إصلاح الأراضي

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