أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يخفض سعر الفائدة في ثالث اجتماعات 2025.. هل يتحرك سعر الدولار الفترة المقبلة؟.. أوبل تطلق أولى سياراتها الكهربائية بمصر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة

ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

أسباب ارتفاع التضخم في أبريل

وكان البنك المركزي، قد كشف أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل مسجلا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، فعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والتى شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والتى أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لا تزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.

تتجه الأنظار صوب البنوك اعتبارا من، الأحد المقبل، لبحث تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس اليوم.

ومن المنتظر أن يكون هناك تداعيات لذلك القرار على المنتجات والشهادات الادخارية التي تطرحها البنوك وتقدمها للعملاء في ظل استمرار البنك المركزي بعملية تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعات السياسة النقدية خلال عام 2025.

وعقب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الاجتماع السابق وهو الثاني في 17 أبريل الماضي قررت العديد من البنوك خفض العائد على شهادات الادخار بما ينبئ بأن هناك قرارات أخرى جديدة قد يتم اتخاذها فيما يخص الشهادات التي سيتم شراء العملاء لها خلال الفترة الحالية عقب قرار الخفض الثاني اليوم الخميس 22 مايو.

أكد البنك المركزي المصري، أن تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، يشير إلى تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

وأوضح أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة.

سعر الجنيه الذهب ، ارتفع سعر الجنيه الذهب بشكل مفاجئ خلال حركة تعاملات اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، بنحو 25 جنيها، ليسجل 37105 جنيهات، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

طرحت اوبل أولى سياراتها الكهربائية في السوق المصرية، خلال عام 2025، من طرازات GSE رمز لطرازات أوبل الرياضية ويشير إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث تمهيدا لخطة العالم والاتجاه نحو الكهرباء.

من جانبه، قال فلوريان هيتل، الرئيس التنفيذي أوبل: "ترمز GSE إلى طرازات أوبل الرياضية والمثيرة والمليئة بالمشاعر، وفي عام 2025، نخطو خطوة مهمة إلى الأمام، فالجيل القادم من GSE سيكون كهربائيًا بالكامل، ما يثبت أن التنقل الكهربائي يمكن أن يكون قويًا، ملهمًا، ومفعمًا بالحيوية".



أوبل أعادت إحياء اسم GSE في 2022

وكانت أوبل قد أعادت إحياء الاسم الرمزي "GSE" في عام 2022 – والذي أصبح يشير إلى "Grand Sport Electric" – وطرحت لاحقًا طرازات أسترا، أسترا سبورتس تورر، والجيل السابق من جراندلاند كإصدارات هجينة قابلة للشحن، تجمع بين الجرأة والأداء العالي.

أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة.

القرار سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات

وتابع سعده: إن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على الترتيب.

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن حركة سعر الدولار خلال الفترة المقبلة تتوقف بشكل رئيسي على مدى وفرة العملة الصعبة داخل القطاع المصرفي.

وفرة الدولار بالبنوك وسعر الصرف

وأوضح "عبده" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" على قناة "الحدث اليوم"، أن المستثمر إذا لم يتمكن من الحصول على الدولار من البنوك لتلبية احتياجاته من المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج، سيضطر إلى اللجوء للسوق السوداء، وهو ما يؤدي إلى تحرك سعر الصرف.

وأشار إلى أن وفرة الدولار في البنوك، وتلبيتها لاحتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، تمنع لجوئهم إلى السوق الموازية، مما يضمن استقرار سعر الدولار.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه تم تحديد 28 صناعة واعدة تمثل الأولوية في خطط التنمية الصناعية، ومن أهمها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب، استقرارا بالسوق المحلية خلال حركة تعاملات، اليوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5297 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4635 جنيها.

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