قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك

قبل ساعات قليلة من إعلان البنك المركزي تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة، يبحث الملايين عن أعلى شهادات الادخار الحالية في البنوك.

وتستعرض فيتو خلال السطور التالية، أبرز خمس شهادات ادخار في البنوك يقبل عليها العملاء حاليا وهي كالآتي:

1-البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB): يقدم شهادة ثلاثية بعائد 21%، بحد أدنى 10,000 جنيه.

2-البنك الأهلي الكويتي (ABK): يقدم شهادة متميزة ثلاثية بعائد 20.50% (الحد الأدنى 3 ملايين جنيه) وشهادة ثلاثية بعائد 19% (الحد الأدنى 1,000 جنيه)

3-بنك SAIB: يقدم شهادة Excellence Plus بعائد 20.50% (الحد الأدنى 5 ملايين جنيه)، وشهادة Excellence بعائد 20%.

4-بنك مصر: يقدم شهادة القمة بعائد 19.5% سنويًا، بحد أدنى 1,000 جنيه.

5-البنك الأهلي المصري: يقدم الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 19.50%، بحد أدنى 1,000 جنيه.

يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 22 مايو 2025، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في ظل تحديات اقتصادية متشابكة بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات.

ويأتي اجتماع المركزي اليوم، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة، ووضع محلي يشهد تحولات جذرية، لاتخاذ أحد أصعب القرارات المالية لهذا العام، والذي يتمثل في مصير أسعار الفائدة، حيث يتم من خلالها تحديد السياسات المالية والاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة.

كيف يؤثر قرار الفائدة على الاقتصاد المصري؟

هناك العديد من التأثيرات المختلفة، التي تنتج عن قرار الفائدة على الاقتصاد المصري، والتي يأتي من أبرزها معدلات النمو الاقتصادي، ففي حالة خفض الفائدة يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما ينعش الاستثمارات المحلية والإنفاق، بينما في حالة الرفع يعمل على جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة، ويحافظ على استقرار الجنيه، ولكن في الوقت نفسه يزيد كلفة القروض، ويبطئ النمو الاقتصادي.

ومن بين التأثيرات الخاصة بقرار الفائدة على الاقتصاد، فإنها تتمثل في الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهذا لأنه في حالة خفض الفائدة يقلل جاذبية أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب خاصة مع مخاطر التضخم، أما بالنسبة للرفع فإنه يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي إذا كان العائد مرتفعا مقارنة بمخاطر السوق.

ولم تقف تأثيرات قرار الفائدة عند هذا الحد فقط، ولكنها لها تأثير مباشر على معدلات التضخم، وهذا لأنه في حالة الخفض قد يزيد التضخم إذا زاد الطلب على السلع دون زيادة الإنتاج، بينما في حالة الرفع يساعد على كبح التضخم عبر تقليل الإنفاق والاقتراض.



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