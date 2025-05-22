خبير اقتصادي يكشف أسباب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: إن قرار خفض أسعار الفائدة له أسباب عديدة ومؤشرات تدل على وجود تقييم مستمر للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، حيث شهدت التوقعات العالمية انخفاضًا في النمو الاقتصادي مدفوعًا بسياسات التجارة العالمية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد.

وتابع، أجبر ذلك البنوك المركزية في العديد من الدول على انتهاج سياسات حذرة لإدارة مخاطر التضخم والنمو، وعلى المستوى المحلي، تعكس مؤشرات الربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي الاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% مقارنة بـ4.3% خلال الربع الأخير من 2024، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار التدريجي.

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البنك المركزى - فياتو

انخفاض كبير في الربع الأول من 2025 نتيجة فعالية السياسات النقدية

وأضاف في تصريح لــ “ فيتو ”: سجل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا كبيرًا في الربع الأول من 2025 نتيجة فعالية السياسات النقدية المقيدة والتراجع التدريجي في الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2025 مستويات 13.9% و10.4% على التوالي، وساهمت انخفاضات أسعار الغذاء في كبح تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والتي تنظمها الأسعار الإدارية، بالإضافة إلى ذلك، يرجح استمرار مسار التضخم النزولي خلال الفترة المتبقية من 2025 وحتى 2026 بدعم من استقرار الأوضاع الاقتصادية وفعالية الإصلاحات المالية.

تحسن طفيف في الربع الأول من 2025

ونوه الإدريسي أن سوق العمل المصري شهد تحسنًا طفيفًا في الربع الأول من 2025 مع انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 6.3% بدلًا من 6.4% بالربع السابق، ويأتي ذلك كأحد انعكاسات التحسن في مستويات النشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد، تُظهر البيانات أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته الكاملة، مما يعني أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب تظل محدودة، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن تحقيق النمو المستدام يتطلب تدابير إضافية لدعم الإنتاجية وزيادة الاستثمارات.

على الادريسى - فيتو

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة في ثالث اجتماعات 2025

جدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

حيث تم تخفيض أسعار الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 24% و25% و24.50% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 24.50%.

ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

البنك المركزي المصري

أسباب ارتفاع التضخم في أبريل

وكان البنك المركزي، قد كشف أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل مسجلا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، فعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والتى شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والتى أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لا تزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

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