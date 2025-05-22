هل يتحرك سعر الدولار الفترة المقبلة؟ خبير يكشف حيلة الحكومة للسيطرة على العملة الخضراء

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن حركة سعر الدولار خلال الفترة المقبلة تتوقف بشكل رئيسي على مدى وفرة العملة الصعبة داخل القطاع المصرفي.

وفرة الدولار بالبنوك وسعر الصرف

وأوضح "عبده" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" على قناة "الحدث اليوم"، أن المستثمر إذا لم يتمكن من الحصول على الدولار من البنوك لتلبية احتياجاته من المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج، سيضطر إلى اللجوء للسوق السوداء، وهو ما يؤدي إلى تحرك سعر الصرف.

وأشار إلى أن وفرة الدولار في البنوك، وتلبيتها لاحتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، تمنع لجوئهم إلى السوق الموازية، مما يضمن استقرار سعر الدولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن سعر العملة الأمريكية في المرحلة المقبلة مرتبط بقدرة البنوك على تمويل خطط التنمية، وتوفير احتياجات الأفراد والمستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة أصبحت تدرك آليات التعامل مع هذه الأزمة.

حيلة الحكومة لمنع تحرك وارتفاع سعر الدولار

وتابع: "الحكومة لجأت إلى وثيقة ملكية الدولة وبدأت في بيع بعض أصولها ومشروعاتها لتوفير موارد دولارية، وتقوم بتغذية البنوك بهذه الموارد لتلبية احتياجات المستثمرين، ما يمنع نشوء سوق سوداء".

قدرة الحكومة بشأن التحكم في الدولار

واختتم "عبده" تصريحه: "الحكومة قادرة على التحكم في سعر الدولار، وقد تحافظ عليه حول مستوى 50 جنيهًا أو تتحكم في زيادته أو انخفاضه بنحو 30 قرشًا، مما يقلل احتمالية حدوث ارتفاعات كبيرة في السعر خلال الفترة القادمة".

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