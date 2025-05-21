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اقتصاد

أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب،ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في أمريكا، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا للضرائب، بالإضافة إلى الأنباء حول ضربة إسرائيلية محتملة لمنشآت إيران النووية.

ارتفاع أسعار الذهب 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3304.24 دولارًا للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 3305.30 دولارا، بحسب شبكة CNBC عربية.

أسعار الذهب
أسعار الذهب

الدولار 

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، ما يجعل الذهب المُسعّر بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

تراجع مؤشر الدولار

وقال إدوارد مائير، المحلل في شركة «ماريكس» لرويترز: «خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استمرار تأثير تصنيف موديز الائتماني، بالإضافة إلى الشكوك المحيطة بمشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تقويض الدولار».

الدولار
الدولار

وكان ترامب، قد ضغط أمس الثلاثاء، على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «KCM»: «من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، رغم أن أي عناوين إيجابية بشأن صفقات تجارية قد تشكل عائقا أمام محاولات الذهب لاستعادة مستوى 3500 دولار».

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ارتفاع أسعار الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 32.99 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1050.25 دولارًا، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1017.93 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.

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