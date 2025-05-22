أوبل تطلق أولى سياراتها الكهربائية في مصر

طرحت اوبل أولى سياراتها الكهربائية في السوق المصرية، خلال عام 2025، من طرازات GSE رمز لطرازات أوبل الرياضية ويشير إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث تمهيدا لخطة العالم والاتجاه نحو الكهرباء.



من جانبه، قال فلوريان هيتل، الرئيس التنفيذي أوبل: "ترمز GSE إلى طرازات أوبل الرياضية والمثيرة والمليئة بالمشاعر، وفي عام 2025، نخطو خطوة مهمة إلى الأمام، فالجيل القادم من GSE سيكون كهربائيًا بالكامل، ما يثبت أن التنقل الكهربائي يمكن أن يكون قويًا، ملهمًا، ومفعمًا بالحيوية".



أوبل أعادت إحياء اسم GSE في 2022

وكانت أوبل قد أعادت إحياء الاسم الرمزي "GSE" في عام 2022 – والذي أصبح يشير إلى "Grand Sport Electric" – وطرحت لاحقًا طرازات أسترا، أسترا سبورتس تورر، والجيل السابق من جراندلاند كإصدارات هجينة قابلة للشحن، تجمع بين الجرأة والأداء العالي.

فتنتقل سيارات GSE إلى الحقبة الكهربائية الكاملة، وأكثر إثارة من أي وقت مضى. ويؤكد الإعلان الجديد، الذي يُعد بمثابة بيان سينمائي، أن "ثلاثة حروف كافية لتسريع دقات القلب"!



حرف G تعني "Grand": هندسة ألمانية راقية، تماسك قوي، وقوة تسارع مذهلة.



حرف S تعني "Sport": السرعة، الحماس، والقيادة الديناميكية عبر المنعطفات.



حرف E تعني "Electric": الإثارة، النشوة، والمتعة الخالية من الانبعاثات.



وتعد أوبل: "هناك المزيد قادم هذا العام. لذا، لا تغمض عينيك كي لا تفوتك الإثارة، لأن كل من يجرب قيادة طراز GSE كهربائي جديد سيشعر بذلك الإحساس الذي لا يُنسى – "OMG!" المليء بالأدرينالين والتشويق.



طرازات GSE توفر أداء عالي الكبح

وبالإضافة إلى التصميم الرياضي المستوحى من فلسفة أوبل الحائزة على الجوائز، يمكن لعشاق GSE أن يتوقعوا إعدادًا هندسيًا متقدمًا يربط السائق مباشرة بأحاسيس القيادة، ويقدم متعة استثنائية على الطريق. كما صُممت طرازات GSE – كغيرها من طرازات أوبل – لتوفر أداءً عاليًا في الكبح، والثبات في المنعطفات، والسرعات العالية على الأوتوبان، مع الحفاظ على قيادة خالية تمامًا من الانبعاثات. وبهذا، تؤكد أوبل مجددًا أن السيارات الكهربائية قادرة على تقديم تجارب قيادة حافلة بالعاطفة والإثارة.

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